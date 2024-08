Ufficiale, Taranto: Giuseppe Giovinco torna in rossoblu

La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive di Giuseppe Giovinco sino al 30/06/2025. Classe 1990, per il fantasista torinese si tratta di un ritorno in casa rossoblu. Nella stagione 2021/22, Giovinco in riva allo ionio ha totalizzato 36 presenze e 10 gol. In Serie C ha vestito le maglie di Carrarese, Viareggio, Pisa, Savona, Tuttocuoio, Catanzaro, Imolese, Ravenna e Renate. Nell’ultima stagione si è diviso tra Virtus Francavilla e Fermana, totalizzando 5 reti.

