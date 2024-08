Fc Matera, tris all’Elettra Marconia nell’allenamento congiunto. Tre under salutano

(di Roberto Chito) Positivo anche il terzo test del pre-campionato per il Matera. La squadra biancoazzurra, questo pomeriggio, in quel di Pomarico ha battuto 3-1 l’Elettra Marconia, formazione impegnata nell’Eccellenza lucana.

Match subito in salita per la squadra allenata dal tecnico Ciullo: infatti, la sfortunata autorete di Cipolletta porta avanti i rossoblu. Svantaggio che dura pochissimi minuti. Perché scende in cattedra Burzio, bomber di questo pre-campionato per i biancoazzurri, che con una doppietta firmata la rimonta. Il tris, poi, è stato calato da Napolitano, under di prospettiva della rosa biancoazzurra.

Intanto, è cominciata la scrematura del pacchetto under. Nel pomeriggio, il club della Città dei Sassi ha comunicato ufficialmente che il difensore Perez e i centrocampisti Giancotti e Napoleoni, per motivi tecnici non faranno parte della rosa biancoazzurra in questa stagione.

