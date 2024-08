Cerignola sbarcato in Piemonte, le ultime verso la Juventus Next Gen

Il Cerignola è sbarcato in Piemonte per dar inizio al suo terzo campionato di fila in Serie C, appuntamento venerdì sera al “Pozzo – La Marmora” di Biella per l’inedita sfida alla Juventus Next Gen. Assenti dalla lista dei convocati Capomaggio per squalifica, Jallow per una contusione e Sainz-Maza per affaticamento, c’è Ruggiero che però non è al meglio della condizione. Nei 24 prescelti per la sfida ai bianconeri anche diversi under, dai primavera Carrozza, Ianzano e Iurilli ai nuovi arrivati Romano e Lorusso, c’è Salvemini che si gioca una maglia da titolare.

Le ultime di formazione e le parole di Giuseppe Raffaele nel servizio.

