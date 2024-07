Ufficiale, Scaringella è il nuovo allenatore del Bisceglie

Giuseppe Scaringella è ufficialmente il nuovo allenatore dell’AS Bisceglie Calcio 1913. Dopo giorni di attenta valutazione, la società nerazzurro-stellata ha deciso di affidare al tecnico, classe 1975, la guida della squadra per la stagione 2024/2025.

Scaringella, ex calciatore con un’importante carriera come difensore centrale e terzino, ha vestito le maglie di Fidelis Andria, Trani, Minervino, Cerignola, San Paolo Bari, Lavello e Bisceglie. Dopo aver concluso la carriera agonistica, nel 2006 ha ottenuto il patentino da allenatore, iniziando il suo percorso tecnico a Minervino e proseguendo con successo in squadre come Molfetta, Corato, Vigor Trani e Trinitapoli.

Nella scorsa stagione, ha iniziato come vice alla Fidelis Andria, per poi assumere la guida tecnica della squadra a febbraio, portandola al quarto posto nel Girone H della Serie D e raggiungendo le semifinali dei playoff.

