Ufficiale: Marco Rossi è del Brindisi

Adesso è ufficiale. Come avevamo anticipato questa mattina Marco Rossi è un nuovo calciatore del Brindisi. L’ex Bari ha firmato il contratto col club del Presidente Daniele Arigliano. Ecco il comunicato ufficiale:

SSD Brindisi comunica di aver provveduto al tesseramento di Marco Rossi, difensore classe 1987 che vanta oltre 250 presenze tra i professionisti di cui 100 nella massima serie italiana.

Carriera di alto profilo per Rossi che con la maglia della Sampdoria, nel 2010, ha ottenuto da protagonista la qualificazione in Champions League sotto la guida tecnica di Mister Delneri. Cinque le presenze in Europa per il nuovo difensore biancazzurro che vanta anche due vittorie del Campionato di Serie C e una Supercoppa Italia Lega Pro.

Cesena, Sampdoria, Perugia, Reggina, Parma, Modena, Bari, Wellington, Siena e Seregno le maglie indossate sin qui in carriera per il nuovo volto giunto in queste ore alla corte di Danucci.

