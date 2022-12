CERIGNOLA – Il 2022 ha visto emergere, una volta per tutte, la realtà Audace Cerignola. È stato un anno indelebile per gli ofantini, capaci di vincere in maniera netta un campionato, quello di Serie D, da sempre un autentico tabù, finalmente sfatato. Tra i tanti traguardi raggiunti nel corso degli ultimi 12 mesi, la festa del 24 aprile resterà sicuramente il ricordo indelebile. Lo ha evidenziato il direttore sportivo Elio Di Toro, ospite al Galà di Antenna Sud.

Non solo la festa promozione, il Cerignola non si è fermato, continuando a stupire anche tra i professionisti.

Un sogno, quello cerignolano, nato dalla lucidità avuta in momenti difficili. La scelta chiave, che ha poi portato al successo, risale al novembre del 2021: nonostante la vetta del Girone H distasse 8 lunghezze, la dirigenza confermò con coraggio la propria fiducia in Michele Pazienza, fiducia poi ampiamente ripagata.

