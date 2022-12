Serie C/C: 21a Giornata, cambio d’orario per Potenza e Virtus

Cambia l’orario di due gare della 21a Giornata del Girone C della Serie C, in programma sabato 7 gennaio. Messina-Virtus Francavilla e Monterosi-Potenza si giocheranno alle 14.30 anziché alle 17.30. La comunicazione ufficiale della Lega Pro è arrivata dopo l’accordo tra le varie società.

