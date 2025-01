Ufficiale, Lecce: Dario Daka ceduto al Trapani

Dario Daka, attaccante classe 2004, passa ufficialmente e a titolo definitivo dal Lecce al Trapani. Con la Primavera giallorossa, nella stagione in corso, ha messo a segno 2 reti in 5 presenze ed è stato anche aggregato in prima squadra per due gare, compreso l’ultimo turno di campionato con l’Empoli. Daka, albanese, vanta presenze anche con la nazionale U21.

«Sono contentissimo di essere qui e ringrazio la società per la fiducia – ha dichiarato il neo calciatore granata -. Ho scelto con piacere Trapani perché c’è un progetto importante e le ambizioni della società vanno di pari passo con le mie. Sono una persona che dà tutto per la squadra e i compagni e posso giocare sia come ala che esterno d’attacco».

