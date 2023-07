Ufficiale: Fasano, tesserato l’esterno destro Raffaele Brignola

Arriva un nuovo acquisto per la catena difensiva del Fasano: si tratta di Raffaele Brignola, terzino sinistro classe 2004 nato il primo gennaio a Napoli.

Il giovane difensore, di proprietà della Cavese, andrà a implementare il reparto under del nuovo team biancazzurro. È cresciuto calcisticamnte proprio nel settore giovanile biancoblù e nelle 4 stagioni trascorse in forza al club campano ha militato nelle formazioni under 15, under 16 e under 17, completando con l’esperienza nella juniores nazionale.

La scorsa stagione ha vestito la maglia del Castrovillari (Serie D/Girone I) in 33 occasioni, riuscendo a fornire 4 assist e trovando anche una rete.

“Ho ricevuto un’ottima accoglienza qui a Fasano. Sono felice di giocare in una piazza importante. Affronterò per la prima volta questo girone, uno dei più belli e difficili che ci sia in questa categoria. Con la mia positività e sicurezza sono pronto a dare il massimo per questa maglia”, dice Brignola.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp