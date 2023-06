ORIA – “Prima dei lavori, doveroso ascoltare il nostro inno nazionale”: e invece, parte un bel pezzo tecno pop moderno. È accaduto ad Oria, all’inizio del primo consiglio comunale della nuova amministrazione guidata dal sindaco Cosimo Ferretti. Si è trattato presumibilmente di un errore tecnico che ha provocato qualche sorriso, piuttosto che un po’ di imbarazzo, con i consiglieri eletti in piedi e la mano sul petto, in rigoroso rispetto davanti al “brano” sbagliato. Dopo pochi secondi di “divertentismo”, infatti, l’Inno idi Mameli è effettivamente partito e la seduta è regolarmente iniziata. In basso, il video della seduta, in uno stralcio estrapolato dalla diretta streaming pubblicata sul sito istituzionale del Comune federiciano.