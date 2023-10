Turris-Virtus Francavilla, Villa: “Abbiamo rasentato la perfezione”

Al termine del match vinto per 3-1 dalla Virtus Francavilla in casa della Turris, l’allenatore biancazzurro Alberto Villa ha parlato ai nostri microfoni, commentando con orgoglio il successo dei suoi: “Non so se è stata la miglior Virtus del campionato, so solo che abbiamo sfoderato una grande prestazione. Come dico sempre a me interessa crescere di domenica in domenica, ed è ciò che stiamo facendo. Sono molto contento di come i ragazzi hanno interpretato la partita, siamo stati quasi perfetti. Peccato aver subito gol, ma del resto avevamo anche qualche piccola defezione. L’atteggiamento è stato quello giusto. Il debutto dei tre giovanissimi? Se lo meritano”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp