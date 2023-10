Turris-Virtus Francavilla, Caneo: “Siamo stati mentalmente assenti”

Al termine del match perso per 3-1 contro la Virtus Francavilla, l’allenatore della Turris Bruno Caneo ha commentato con amarezza ai nostri microfoni la sconfitta maturata al Liguori per mano dei biancazzurri. Queste le parole del tecnico dei corallini: “Oggi mentalmente eravamo assenti, non ha funzionato nulla. Quando provi a fare determinate cose, tecnicamente parlando, ma non ci sei caratterialmente, certe figure sono inevitabili. Non abbiamo avuto determinazione, evidentemente la colpa è mia. Non sono forse stato abbastanza bravo nello stimolare la squadra durante la settimana. Dobbiamo ora avere rispetto di noi stessi e tornare ad essere quelli che eravamo prima nel più breve tempo possibile”.

