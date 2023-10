Giugliano: Bertotto, ‘Ho una squadra che ha fame’

( Di Lorenzo Ruggieri ) L’avventura di Valerio Bertotto sulla panchina del Giugliano parte nel migliore dei modi. Dopo il successo sul Benevento in Coppa Italia Serie C, la squadra campana ha la meglio sul Taranto nel primo match in campionato del neo-tecnico: “Sono molto soddisfatto dell’impegno e del carattere mostrati dai ragazzi”, ha ammesso l’ex allenatore dell’Ascoli, il quale ha poi aggiunto: “Non è facile fare pochi allenamenti in settimana e mettere già in pratica le richieste dell’allenatore. Ho a disposizione un gruppo di ragazzi che ha fame e voglia di mostrare le proprie qualità. La vittoria, poi, è la miglior medicina e abbiamo collezionato due successi in sette giorni. Non mi è piaciuta molto la gestione del pallone in fase di uscita, siamo stati un po’ troppo frettolosi. I ragazzi, però, hanno la struttura e i mezzi per crescere e, una volta recuperati anche i giocatori infortunati, ci sarà da divertirsi. Ai tifosi dico di essere tranquilli, il direttore e il presidente hanno investito con lungimiranza e hanno scelto bene. Ai ragazzi chiedo sempre di giocare a calcio ed essere felici”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp