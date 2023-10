Gli attacchi segnano, le difese vanno nel pallone: Monopoli-Foggia finisce 2-2

Monopoli e Foggia si fermano sul 2-2 in una gara in cui gli attacchi fanno molto meglio delle difese. Il Monopoli torna a far punti dopo il ko di domenica scorsa sul campo della Juve Stabia, il Foggia è al sesto risultato utile consecutivo ma si ferma a due vittorie di fila.

Formazioni: Tomei si affida a Santaniello in attacco dal primo minuto, nel Foggia non ci sono Garattoni, Rizzo, Beretta e Tounkara: Schenetti supporta Tonin e Peralta in attacco.

Al 6’ prima occasione Foggia: Peralta percuote centralmente e va alla conclusione, bloccata senza problemi da Perina. All’11 è da applausi lo schema da calcio d’angolo del Monopoli che libera al tiro Vassallo: Nobile è superlativo nella risposta. Il Foggia tiene il pallino del gioco ma sono i padroni di casa a rendersi pericolosi e ad esaltare ancora una volta le doti dell’estremo difensore rossonero che si esalta nuovamente al 26’ su Starita che gira in porta un cross da sinistra trovando ancora Nobile a dire di no. Nobile nulla può al minuto 31 sul colpo di testa di D’Agostino che incorna in porta un cross di Iaccarino arrivato al traversone su un’azione partita da Starita. Un minuto più tardi ail Monopoli raddoppia ma l’arbitro annulla: Starita impegna Nobile nella parata ravvicinata, Santaniello ribadisce in rete ma l’assistente sbandiera. La posizione sembra buona. La partita vive di lampi e al 42’ vede quello di Schenetti che elude la marcatura di Cargnelutti su traversone di Tonin e sorprende Perina: difesa del Monopoli da rivedere nell’occasione. I rossoneri raddoppiano dopo appena tre minuti: Schenetti con un grande assist restituisce il favore a Tonin appostato in area di rigore: l’attaccante controlla e batte Perina per il vantaggio rossonero.

La difesa del Foggia riesce a fare peggio al 6’ della ripresa: lancio di Vassallo dalle retrovie: Salines e Nobile non si intendono, Starita anticipa tutti e la gira alle spalle dell’estremo difensore rossonero. Nella ripresa tanti cambi ma nessun altra occasione degna di nota: finisce 2-2 dopo 4′ di recupero.

MONOPOLI – FOGGIA 2-2

Reti: 29′ D’Agostino, 6’st Starita(M); 42′ Schenetti, 46′ Tonin(F)



S.S. MONOPOLI 1966 (4-2-3-1): Perina; Hamlili, Fazio, Cargnelutti, Ferrini(34’st Fornasier); Vassallo(29’st De Santis), Iaccarino; Borrello(43’st Peschetola), Starita, D’Agostino(29’st P.Riccardi); Santaniello(29’st Spalluto).

All.: Tomei.

A disp.: Alloj, Bosit; Sorgente, Di Benedetto, Angileri, Cristallo, Simone, Mazzotta.

CALCIO FOGGIA 1920 (4-3-1-2): Nobile; Salines, Carillo, D.Riccardi(25’st Vezzoni), Antonacci; Martini, Marino(41’st Vacca), Di Noia; Schenetti(41’st Odjer); Peralta, Tonin(41’st Idrissou).

All.: Cudini.

A disp.: De Simone, Dalmasso; Pazienza, Agnelli, Fiorini, Papazov, Rossi, Brancato, Embalo.

Arbitro: Antonino Costanza della sezione di Agrigento. Assistenti: Davide Merciari della sezione di Rimini e Marco Pilleri della sezione di Cagliari. Quarto ufficiale: Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera.

Ammoniti: Fazio, Ferrini(M); -(F). Espulsi: -.



Note: Recupero 1’ p.t., 4’ s.t.; angoli 7-1. Divisa biancoverde per il Monopoli, rossonera per il Foggia. Spettatori 2371 di cui 1356 abbonati.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp