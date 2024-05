Bari, il Maggio dell’Infanzia sfila tra le vie del centro

BARI – Bruchi e piante di carta, strumenti musicali di tutti i tipi, l’allegria e le risate degli studenti delle scuole del territorio hanno accompagnato nel centro di Bari il Corteo del Maggio all’infanzia. L’atteso appuntamento dell’omonimo festival di Teatro per le nuove generazioni, giunto alla XXVII edizione, si è mosso da piazza Massari: in centinaia, tra bambini e adulti, hanno percorso corso Vittorio Emanuele fino a piazza del Ferrarese, indossando le creazioni artistiche a tema ‘di foglia in foglia’, realizzati nel corso dei laboratori programmati negli istituti dal mese di marzo.

Un’allegra festa che ha unito grandi e piccini, guidata dalle musiche e dall’animazione di Bembè arti musicali e performative, diretta dal maestro Tommaso Scarimbolo. Al Corteo ha preso parte anche un folto gruppo di Raggi di sole onlus, l’associazione di Corato che si occupa di persone con bisogni speciali.

