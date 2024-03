Turris-Taranto 1-1: Contessa apre, Zonta chiude. Storico pari al Liguori

⏱️ 90’ Finita

⏱️ 90’ Quattro minuti di recupero.

⬜️🟥 88’ Ammonito 🟨 Contessa per gioco falloso su Valietti.

🟥🟦 85’ Su corner, De Marchi colpisce di testa a centro area, ma non inquadra la porta.

⬜️🟥 80’ SOSTITUZIONE 🔄 altri due avvicendamenti per la Turris: Maniero e Cocetta per Jallow e Ricci.

⬜️🟥 76’ SOSTITUZIONE 🔄 due cambi anche per Menichini: De Felice e Cum prendono il posto di Siega e Saccani.

🟥🟦 73’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Zonta! A confezionare il pareggio sono i due nuovi entrati: un ottimo Orlando ruba palla in mezzo al campo e dopo una sgroppata serve al limite De Marchi, il quale di prima intenzione mette Zonta nelle condizioni di battere Marcone per l’1-1.

🟥🟦 70’ SOSTITUZIONE 🔄 Doppio e ultimo cambio per il Taranto: De Marchi e Zonta per Kanoute (spento) ed Enrici.

⬜️🟥 65’ GOL DELLA TURRIS: ⚽️ Contessa! Sugli sviluppi di una punizione, la palla carambola al limite, dove Contessa colpisce con un sinistro chirurgico, e di prima intenzione, mettendola all’angolino alla sinistra di Vannucchi.

🟥🟦 64’ Ammonito 🟨 Matera per gioco falloso.

⬜️🟥 60‘ SOSTITUZIONE 🔄 primo cambio in casa Turris: Franco prende il posto di Casarini, costretto ad abbandonare il campo per problemi fisici.

🟥🟦 47’ Il Taranto risponde immediatamente: su capovolgimento di fronte, Matera lancia un siluro dal limite, ma non centra la porta di Marcone.

⬜️🟥 47’ Miracoloso intervento di Vannucchi su un destro ravvicinato di D’Auria, servito alla perfezione in profondità da Casarini.

🟥🟦 46’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Fabbro e Ferrara, entrambi infortunati, restano negli spogliatoi: al loro posto Orlando e Panico.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’+5’ Dopo 5 minuti di recupero (l’arbitro ne ha concesso uno in più), finisce una prima frazione non esaltante dal punto di vista del gioco: piu propositiva la Turris del Taranto, anche se veri e propri pericoli dalle parti di Vannucchi non ne sono stati creati.

⏱️ 45’ Quattro minuti di recupero.

⬜️🟥 45’ Espulso per proteste un componente della panchina della Turris.

🟥🟦 44’ Sulla ripartenza, con la Turris intenta a protestare, Simeri lancia Kanoute in contropiede, ma il bomber rossoblu viene fermato da Marcone in uscita.

⬜️🟥 44’ La Turris reclama un calcio di rigore per due contatti un area: Siega eSaccani cadono in area, ma per Frascaro non c’è nulla.

🟥🟦 42’ SOSTITUZIONE 🔄 cambio forzato per il Taranto: fuori Mastromonaco (infortunato), dentro Valietti.

⬜️🟥 38′ Maestrelli colpisce di testa da posizione ravvicinata su azione d’angolo, ma non inquadra la porta.

🟥🟦 37’ Ammonito 🟨 Mastromonaco per gioco falloso su D’Auria.

⬜️🟥 34’ Ammonito 🟨 Maestrelli per gioco falloso su Fabbro.

⏱️ 30’ Gara equilibrata, ma le difese, almeno fino a questo momento, non stanno correndo grossi rischi.

🟥🟦 21’ Splendido aggancio in area di Simeri, ma la conclusione viene murata.

⬜️🟥 8’ Un destro a giro di Gianluca Lauria si spegne abbondantemente a lato.

⬜️🟥 5’ Girata di Jallow dal limite: troppo debole, finisce tra le braccia di Vannucchi.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

⬜️🟥 TURRIS-🟥🟦 TARANTO 1-1

⚽️ RETI: 65’ Contessa (TU), 73’ Zonta (TA)

⬜️🟥 TURRIS 343: Marcone; Maestrelli, Ricci (80’ Cocetta), Esempio; Saccani (76’ Cum), Scaccabarozzi, Casarini (60’ Franco), Contessa; Siega (76‘ De Felice), Jallow (80’ Maniero), D’Auria. Panchina: Iuliano, Pagno, Serpe, Giannone, Pavone, Nocerino, Onda, Clemente, Nicola. All. Menichini.

🟥🟦 TARANTO 343: Vannucchi; Luciani, Miceli, Enrici (70’ Zonta); Mastromonaco (42’ Valietti), Matera, Calvano, Ferrara (46’ Panico); Fabbro (46’ Orlando), Simeri, Kanoute (70’ De Marchi). Panchina: Loliva, Riggio, Ladinetti, Papaserio, Fiorani, Travaglini. All. Capuano.

ARBITRO: Emmanuele Frascaro di Firenze. Assistenti: Roberto Allocco sezione di Alba Bra (CN) e Giuseppe Lipari di Brescia. Quarto ufficiale: Luigi Pica di Roma 1.

🟨 AMMONITI: Maestrelli, Contessa (TU); Mastromonaco, Matera (TA).

📌 NOTE: recuperi 5’/4’. angoli 5-1

