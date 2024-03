Termina a reti inviolate la sfida tra Picerno e Monopoli

Un Picerno che non vuole perdere terreno su Juve Stabia e Benevento, affronta al “Curcio” in questa 29esima Giornata il Monopoli di mister Taurino che deve invece provare a tutti i costi ad uscire dalla zona playout. Melandrini mancano l’appuntamento con la vittoria dall’11 febbraio scorso quando i ragazzi di Emilio Longo sconfissero il Sorrento per due a zero.

Gara che porte con un buon ritmo. La prima occasione la crea Murano al 17esimo con un tiro centrale dal limite dell’area che non impensierisce Gelmi. Al minuto 26 dagli sviluppi del primo calcio d’angolo di marca melnadrina Gilli, di testa, non inquadra la porta. Tre minuti dopo è Santarcangelo a provarci di testa dall’interno dell’area imprimendo però poca forza al cross di Pitarresi. Il primo tiro verso la porta difesa di Merelli arriva al minuto 35 con Tommasini che dal limite calcia di poco alto sulla traversa. Al 40esimo è Novella a provarci con un tiro a giro che termina sul fondo.

Nella ripresa Longo fa entrare Esposito al posto di Albertini per dare maggiore respiro alla manovra offensiva. Il primo tiro arriva dopo 80 secondi con Ciko che ci prova da fuori area con la palla che scivola alla destra del palo. Al minuto 70 il signor Grasso concede un calcio di rigore ai padroni di casa per una uscita fallosa di Gelmi su Ceccarelli. È proprio il numero 7 rossoblù a posizionare il pallone sul dischetto ma la conclusione è da dimenticare. Al 76esimo De Paoli non sfrutta una disattenzione difensiva del Picerno e al momento del tiro trova la chiusura di Cadili. Sul secondo corner consecutivo il colpo di testa di De Risio termina di poco alto sulla traversa. Ad un minuto dallo scadere Borello spaventa il Curcio con un destro forte e rasoterra che impegna Merelli alla parata in due tempi.

Termina così una gara tutto sommato equilibrata in cui non si è vista la differenza di posizione in classifica. Al Picerno è mancata incisività e precisione in fase conclusiva considerando il rigore sbagliato e l’uscita di Murano al quarantesimo del primo tempo. Monopoli che ha saputo difendersi in maniera ordinata e che porta a casa un punto utile conquistato sul difficile campo del “Donato Curcio”.

IL TABELLINO DI AZ PICERNO – MONOPOLI

Domenica 3 marzo 2024, ore 18.30, stadio “D. Curcio”: 29a Giornata Campionato Serie C – Girone C

PICERNO (4-2-3-1) Merelli; Pagliai, Allegretto (64’ Cadili), Gilli, Novella; Pitarresi (79’ Gallo), Ciko; D’Agostino (64’ Petito), Santarcangelo, Albertini (46’ Esposito E.); Murano (39’ Ceccarelli).

A disp.: Summa, Lentini, Guerra, Savarese, Albadoro.

All.: Emilio Longo

MONOPOLI (3-5-2) Gelmi; Ferrini, Bizzotto, Berman; Barlocco, Ardizzone (74’ Hamlili), De Risio, Arioli (74’ De Paoli), Viteritti; Tommasini, Sosa (59’ Borello).

A disp.: Domingo, Angileri, Fornasier, La Vardera, Simone, Iaccarino, Vitale.

All.: Roberto Taurino

Arbitro: Grasso (Ariano Arpino)

Guardalinee: Tempestilli (Roma 2) – Croce (Nocera Inf.)

Quarto Uomo: Ciaravolo (Torre del Greco)

AZ PICERNO 0 – 0 MONOPOLI

MARCATORI:

AMMONITI: 50’ Esposito, 57’ Sosa, 59’ De Risio, 88’ De Paoli, 93’ Guerra, 89’ Barlocco

ESPULSIONI: 84’ Taurino, 95’ Barlocco (per doppia ammonizione)

CORNER: 2 – 3

RECUPERO: 2’ – 6’

SPETTATORI: 848

INCASSO: euro 4751

