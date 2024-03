Gori risponde a Ruggiero, è 1-1 tra Cerignola e Avellino

CERIGNOLA – Cerignola ed Avellino si dividono la posta in palio davanti all’affollatissima cornice del “Monterisi”, finisce 1-1 tra ofantini ed irpini. Pazienza torna per la prima volta da ex e viene salvato dal gol di Gori ad un quarto d’ora dal termine, D’Ausilio fischiatissimo dai suoi vecchi tifosi.

Avellino pericoloso in avvio, all’8’ l’incornata di Rocca termina di un soffio a lato. Tegola per Tisci al 20’, Sainz-Maza dà forfait, al suo posto entra Tascone. Match equilibrato, serve una giocata da campione per sbloccarlo, giocata che arriva al 34’, la difesa biancoverde sbaglia in disimpegno, Ruggiero ne approfitta sfoderando un destro dritto all’incrocio ed imparabile per Ghidotti, una perla che fa esplodere i 3000 presenti. Gli irpini rispondono al 38’ col piazzato di Liotti, interviene Barosi che è decisivo anche quando al 45’ neutralizza con i piedi il tentativo di Rigione. Con una gran parata termina la prima frazione.

Nella ripresa l’Avellino entra in campo alla ricerca serrata del pari, neanche trenta secondi e Tentardini trattiene Sgarbi in area, è calcio di rigore. Barosi si prende di diritto il premio di migliore in campo parando il penalty allo stesso Sgarbi. La squadra di Pazienza è padrona del campo, l’Audace concede l’iniziativa agli avversari. Ofantini pericolosi soltanto al 75’ con un rasoterra largo di Capomaggio. 76’, arriva il pari dei Lupi, avanzata di Cionek che imbecca Gori abile ad anticipare e bruciare Visentin, qui Barosi non può nulla, è 1-1. Il Cerignola riparte ma deve subire le sortite biancoverdi, all’86’ Rocca lascia partire il destro, gran riflesso del solito Barosi. Il brivido finale giunge al 91’, traversone di Cancellotti per Marconi che ostacolato da Allegrini non dà forza al pallone. È l’ultimo sussulto di una partita vibrante, l’Avellino esce tra la contestazione dei 400 tifosi giunti dall’Irpinia, quindicesimo pari per il Cerignola.

IL TABELLINO

CER 1-1 AVE

Audace Cerignola (4-3-2-1): Barosi; L. Russo, Allegrini, Visentin, Tentardini (72’ Coccia); Ruggiero, Capomaggio, Sainz-Maza (20’ Tascone); D’Andrea, Leonetti (72’ Ghisolfi); Malcore. All. Tisci.

Avellino (4-3-3): Ghidotti; Liotti (75’ Marconi), Frascatore, Rigione, Cancellotti; Llano (75’ Cionek), Palmiero, Rocca; Sgarbi (87’ Ricciardi), Gori (87’ Dall’Oglio), D’Ausilio (66’ R. Russo)

Arbitro: Cavaliere di Paola.

Marcatori: 34’ Ruggiero (C), 76’ Gori (A).

Note: ammoniti: Cancellotti (A), Visentin (C), Tentardini (C), Liotti (A), Capomaggio (C), Coccia (C).

Angoli: 5-9

