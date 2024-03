Taranto, Capuano: ‘C’è stata sofferenza, ma abbiamo lottato’

(Di Lorenzo Ruggieri) Il Taranto esce dal ‘Liguori’ di Torre del Greco con un punto. A pochi minuti dal suo ingresso in campo, infatti, Loris Zonta ha pareggiato il gol di Contessa, pagando la scelta di Ezio Capuano.

Nel post gara, il tecnico degli ionici ha dichiarato: “È stata una partita sporca, non bella sotto il profilo estetico. La Turris è una squadra fortissima, con il nuovo allenatore hanno anche rinunciato al minutaggio. Non siamo il Manchester City, nel pari di oggi ci sono grandi meriti dei nostri avversari. I padroni di casa hanno meritato il vantaggio, ci hanno messi in grande difficoltà. Tuttavia, nel finale del secondo tempo siamo cresciuti, abbiamo lottato e siamo riusciti a portare a casa un grande punto su un campo difficilissimo“.

”Sono contento per la prestazione, ho visto una squadra matura e in grado di riprendere il risultato su un terreno di gioco non semplice, nonostante tutte le difficoltà. Ci godiamo questo momento, abbiamo poche ore per recuperare gli acciaccati e preparare un derby importantissimo. Ferrara e Mastromonaco hanno grossi problemi e non credo riescano a recuperare in vista del prossimo match”, conclude Capuano.

