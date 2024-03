Turris, Menichini: ‘Il Taranto può vincere i playoff’

(Di Lorenzo Ruggieri]) Pareggio che lascia l’amaro in bocca in casa Turris. Nonostante l’iniziale vantaggio di Contessa, i corallini strappano un solo punto al Taranto. Una sfida commentata così da Leonardo Menichini, tecnico dei campani: “Il Taranto è una squadra forte e fisica, può ambire alla vittoria dei playoff. I rossoblù sono molto forti nelle ripartenze e su una di queste abbiamo sbagliato e siamo stati puniti. Abbiamo disputato un’ottima partita, dispiace per non aver portato a casa i tre punti. Abbiamo avuto una grande occasione con D’Auria, sulla quale è stato bravissimo Vannucchi. Dopo il vantaggio speravamo di portare a casa l’intera posta in palio”.

