T.Altamura-Casarano, le parole dei protagonisti

ALTAMURA – Le parole dei protagonisti della sfida del D’Angelo.

GIACOMARRO – “È stata una gara spigolosa, gli attaccanti vicini ci hanno fatto respirare di più. Abbiamo vinto una gara sporca, fondamentali i cambi. Ci sono dei segnali importanti e che per arrivare in alto a fine anno ci vogliono”.

LATERZA – “Un peccato perdere una partita del genere, ai ragazzi faccio solo i complimenti per come l’anno giocato. C’è l’amaro in bocca ma ce la siamo giocata”.

NINIVAGGI – “Non ci siamo mai nascosti, questo era il nostro obiettivo ad inizio stagione. Questo scorcio dimostra che si è lavorato bene. L’obiettivo resta tale e va portato a termine”.

PEREZ – “Il risultato è bugiardo ma a loro va dato merito di aver trovato la vittoria che adesso da loro una spinta per vincere questo campionato. Adesso ci prepariamo per una settimana intensa a livello mentale”.

LOIODICE – “È una vittoria importante, avevamo difronte una grande squadra e con giocatori ben allenati. Questo successo vale doppio”.

