Happy Casa Brindisi-Vanoli Cremona 79-76: prova di carattere dei messapici

BRINDISI – La Happy Casa Brindisi sconfigge con determinazione la Vanoli Cremona per 79-76. La squadra di coach Sakota ha giocato una grande difesa e si è impegnata nel trovare soluzioni alternative in attacco laddove il tiro da tre punti offriva pessime percentuali. Tra i pugliesi spicca la prestazione da MVP di Xavier Sneed autore di 21 punti e 9 rimbalzi con il 50% dal campo. Ottimo esordio anche per Eric Washington (16 punti, 4 assist) e Andrew Smith (7 punti, 3 rimbalzi).

