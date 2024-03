Bari-Spezia, Iachini: “Ci è mancata energia in alcuni momenti”

BARI – Mister Iachini analizza così la sfida del San Nicola: “Dobbiamo migliorare e lo sappiamo. Serve trovare fiducia e coraggio in più per prevalere in partite come questa. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio e gol preso a parte, che era leggibile meglio, non abbiamo mollato. Oggi ci è mancata un po’ di energia ma non abbiamo mai mollato. Serviva una sosta per lavorare su altri aspetti ma non troviamo alibi. Puscas? Nonostante avesse una forma influenzale ha cercato di essere comunque della partita e dare il suo contributo. Dobbiamo cercare di far scacciare quanto prima le nuvole che ora ci sono. Con più coraggio e personalità riusciremo ad ottenere quello che vogliamo. Morachioli? Lo Spezia giocava a tre, ho credo in più perché doveva cercare di scardinare. Mi sono tenuto una chance offensiva. Ho provato a fare qualcosa di simile anche con Achik”.

Un gesto ha lasciato curiosità a fine partita: “Ero un po’ rammaricato perché avevamo preparato delle cose. Volevano far circolare maggiormente la palla e attaccare la profondità. Ci sono momenti di eccessivo timore dove poi era facile consentire agli altri di riposizionarsi. Atteggiamento dopo il pareggio? Se andiamo a rivedere le immagini abbiamo forzato sulla fascia per insistere. Abbiamo creato nel finale determinate situazioni ma sono venute meno delle energie. Potevamo fare sicuramente di più e meglio ma alla conclusione e allo scompiglio finale ci siamo arrivati. Dobbiamo però essere più lucidi e per arrivare a questo dobbiamo lavorare”.

Sul modulo: “Il 3-5-2 può essere una variante e come giocatore la variante è Sibilli che può rompere le linee avversarie e fare la differenza anche sugli esterni. Chiedo di fare la differenza anche ad elementi come Dorval che hanno passo e corsa. E gli interni possono arrivare in area di rigore. Ma altre alternative non le abbandoniamo sicuramente. Abbiamo bisogno di qualche gol in più ed abbiamo il dovere di ricercarlo anche in altra maniera”.

