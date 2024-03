Matera-Nardò 2-1, lucani tornano sul treno dei playoff

(Di Roberto Chito) È il Matera a portarsi a casa il match da ultima spiaggia. Quarto ko consecutivo per il Nardò che saluta l’obiettivo Serie C. La squadra di Panarelli sorride grazie alle reti di Russo nel primo e di Infantino nel secondo tempo. Nella ripresa, accorcia le distanze anche il Nardò con Gennari. Alla squadra di Costantino, però, non basta il forcing finale per prendersi il pareggio: nel finale, Tartaro compie un grandissimo miracolo su Borgo, salvando il risultato per i suoi.

Matera che ha avuto il merito di colpire nei momenti giusti, sfruttando una rimessa laterale e un calcio di punizione. Il Nardò, però, sbatte sulle mani di Tartaro: Dambros, Ferreira e Borgo devono arrendersi ai miracoli dell’estremo difensore biancoazzurro. Finisce così al XXI Settembre: il Matera riprende il treno verso i play off, mettendosi alle spalle il febbraio nero. Per il Nardò, invece, arriva il quarto ko consecutivo: la vetta è a dieci punti con le chance di vittoria che naufragano definitivamente.

Matera-Nardò 2-1

Reti: al 15’ pt Russo (M), al 5’ st Infantino (M), al 21’ st Gennari (N).

Matera (3-4-1-2): Tartaro, Sirimarco, Cipolletta, Sepe (dal 4’ st Delvino), Gningue, Agnello, Maltese (dal 47’ st Di Palma), Porro, F. Russo (dal 36’ st Tumminelli), Ferrara (dal 29’ st Prado), Infantino. A disposizione: Paparella, Parisi, Lucas, Cirio, Macanthony. Allenatore: Panarelli.

Nardò (4-3-1-2): Viola, Dibenedetto, Gennari, Urquiza, J. Russo (dal 32’ st Borgo), Addae, Guadalupi, Ceccarini (dal 10’ st Ferreira), Gentile (dal 32’ st Ciracì), Dambros (dal 21’ st Dammacco), D’Anna. A disposizione: Della Pina, De Giorgi, Latagliata, Cellamare, Mariani. Allenatore: Costantino.

Arbitro: Torreggiani di Civitavecchia. Assistenti: Galieni di Ascoli Piceno e Maroni di Fermo.

Ammoniti: Sepe (M) e J. Russo e Urquiza (N).

Note: Giornata fredda e soleggiata sulla Città dei Sassi. Terreno di gioco in discrete condizioni. Angoli: 4-3 per il Nardò. Recupero: 5’ pt e 7’ st. Spettatori: 1500 circa con una cinquantina dei quali provenienti da Nardò.

