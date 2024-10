Turris-Cerignola 0-3: super Salvemini al “Liguori”

Cerignola nel segno del tre, tre come le reti rifilate alla Turris, tre come i punti conquistati dopo altrettante partite senza vittoria e senza reti. Audace e Salvemini show in un “Liguori” espugnato per la prima volta, secco 3-0 ai corallini. Partenza forte dei gialloblù. Al 5’ Salvemini fa già capire le sue intenzioni facendo tremare la traversa. L’attaccante non demorde ed al 14’ carica un destro potente ma senza pericolo per Marcone.

Sono le prove generali del gol che arriva al 32’, quando Coccia disegna un cross perfetto che Russo manca clamorosamente da due passi, questa volta Salvemini non si lascia sfuggire la preda, rete liberatoria per lui e per tutto il Cerignola. I corallini si lamentano per la posizione di Russo al momento del gol e sfiorano il pari un minuto dopo, Giannone quasi per caso serve un assist succulento a Trotta che a porta vuota grazia Saracco, episodio che peserà come un macigno.

Lo spavento non mina le certezze degli ofantini, vicini al raddoppio al 42’ con l’incornata di Capomaggio, ma salvati al 45’ dall’ottimo intervento di Saracco sulla botta di Giannone. Polemiche nel finale di frazione per questo presunto contatto di Gonnelli su Pugliese nel cuore dell’area di rigore, tutto buono per l’arbitro.

Partenza più frizzante della Turris nella ripresa, al 48’ Saracco salva il risultato sul tocco non ben piazzato da Nocerino. La sgasata dura poco, il Cerignola torna padrone dei giochi e lo dimostra immediatamente, prima col tentativo al 53’ di Ruggiero, poi con la saetta del super Salvemini che, al 55’, vale lo 0-2, un destro poderoso che graffia il palo interno senza lasciar scampo a Marcone. Ci prendono gusto i gialloblù, al 69’ il tris di Bianchini che scarica in porta il servizio di Paolucci, prima rete stagionale per l’argentino che lascerà il campo per un problema al ginocchio nel finale.

Ci sarebbe spazio anche per il poker ma al 79’ Visentin, imbucato da Coccia, manda a lato da posizione ravvicinata ma defilata. Scatto d’orgoglio della Turris, all’82’ la conclusione pungente di Episodio conferma lo stato di forma di Saracco, alta invece la girata di Trotta due minuti dopo. Vittoria, gol e certezze ritrovate per un Cerignola proiettato ai confini della vetta, distante adesso un solo punto.

TURRIS-CERIGNOLA 0-3

Marcatori: 32’ Salvemini (C), 55’ Salvemini (C), 69’ Bianchini (C).

Turris (3-4-2-1): Marcone; Esempio, Ricci (46’ Cocetta), Ndiaye; Scaccabarozzi, Casarini (46’ Morrone), Pugliese (58’ Ekuban), Parodi; Giannone (75’ Castellano), Nocerino (75’ Porro); Trotta. All. Conte.

Audace Cerignola (3-5-1-1): Saracco; Gonnelli, Martinelli, Visentin; Coccia, Tascone, Capomaggio, Paolucci (71’ Tentardini), Russo (85’ Sainz-Maza); Ruggiero (64’ Bianchini); Salvemini (85’ Faggioli). All. Raffaele.

Arbitro: Gavini di Aprilia.

Ammoniti: Casarini (T), Gonnelli (C), Pugliese (T), Paolucci (C), Coccia (C), Morrone (T).

Angoli: 5-3

