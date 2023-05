Salento: Turista tedesca cade e muore su scogliera

LECCE – Una turista di origine tedesca ha perso la vita a Tricase porto, in provincia di Lecce, dove si trovava in vacanza, forse per una caduta accidentale. Stando a quanto emerso finora, la donna scendeva le scale che portano alla scogliera della località balneare, quando è caduta e ha battuto il capo. E’ deceduta sul colpo.

