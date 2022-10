Puglia destinazione dell’anno agli Awards 2022 di Food and Travel Italia: si è svolta per la prima volta in Puglia, a Ugento (Lecce), la quinta edizione degli Awards di Food and Travel Italia. Evento in collaborazione con Regione Puglia e patrocinato da ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo.

Durante la serata di gala, riflettori puntati sulle eccellenze italiane e internazionali che si sono distinte per qualità e servizi offerti nel campo del cibo, del vino, del turismo, dell’imprenditoria e della cultura territoriale. Alla Puglia va il premio come destinazione turistica dell’anno.

Presenti alla premiazione, l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, e l’assessore al Turismo, Gianfranco Lopane, che ha ritirato il riconoscimento. “La Puglia, ancora una volta, è sul gradino più alto del podio tra le destinazioni del nostro Paese – dichiara l’assessore Lopane -. Siamo onorati di ricevere questo riconoscimento. È un momento speciale che ci permette di sottolineare l’importanza che per la Regione Puglia continueranno ad avere le iniziative e i progetti incentrati sul binomio tra enogastronomia e accoglienza. Ho voluto dedicare il premio ai tanti giovani pugliesi che scelgono di seguire percorsi di formazione negli istituti alberghieri. Loro, con l’impegno che ci mettono, rappresentano il futuro del turismo della nostra regione”.