Troppa Casertana per il Foggia, Montalto e Curcio stendono i satanelli

CASERTA – Troppa Casertana per questo Foggia, i campani dominano nel primo tempo e vincono per 2-1 in una gara dai due volti anche a causa di ciò che è accaduto fuori dal campo. Falchetti subito pericolosi e dominanti, al 5’ Proietti trova Montalto che da pochi passi va di potenza, sfera oltre la traversa. Al 9’ Anastasio brucia Riccardi, entra in area ma sbaglia la soluzione finale. 18’, primo squillo di uno scatenato Tavernelli, la sua conclusione è deviata ma non trae in inganno Nobile. Al 26’ l’esterno rossoblù calcia di prima intenzione, il portiere rossonero respinge ma sulla ribattuta Montalto non può sbagliare e sblocca il match, spalti del “Pinto” in visibilio. Unico squillo del Foggia al 28’ con il tentativo dalla distanza di Marino. La Casertana raddoppia al 38’, disimpegno errato di Garattoni, Curcio carica il sinistro e centra l’angolino, gol dell’ex senza esultanza per il dieci dei campani. In campo c’è solo una squadra, al 45’ coast to coast di Tavernelli che sfugge a chiunque provi a fermarlo ma trova soltanto l’esterno della rete. Padroni di casa ad un passo dal tris anche nel recupero, prima con l’intervento provvidenziale di Salines su Tavernelli, poi con l’incredibile errore di Sciacca sottoporta sulla girata di Anastasio. Nell’intervallo accade di tutto, la gara viene sospesa a causa di alcuni disordini all’interno dello stadio tra le due tifoserie, si rientra in campo dopo mezz’ora abbondante. Nella ripresa è un Foggia diverso, Cudini cambia modulo e getta nella mischia Schenetti e Peralta. Al 47’ Frigerio si ritrova solo in area, grande intervento di Venturi. Molte meno emozioni rispetto alla prima frazione, al 78’ Schenetti prova la diagonale potente, palla sul fondo. I rossoblù sfiorano il tris all’83’, Tavernelli impegna Nobile che compie una parata prodigiosa sulla respinta di Calapai. La fiammata rossonera giunge all’87’, Tonin dalla destra serve Schenetti che trafigge Venturi e ridà speranza ai suoi, ma è troppo tardi. Al 91’ Riccardi incassa il secondo giallo e lascia i suoi in dieci, il difensore salterà insieme allo squalificato Carillo la sfida contro il Potenza. Secondo k.o. consecutivo per il Foggia che esce dalla zona play-off, Casertana terza in solitaria.

IL TABELLINO

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai, Sciacca, Celiento, Anastasio; Matese, Proietti, Toscano; Tavernelli, Montalto (37’st. Cadili), Curcio. All. Cangelosi.

Foggia (3-5-2): Nobile; Riccardi, Carillo, Salines; Garattoni, Martini, Marino (1’st. Schenetti), Frigerio, Vezzoni (35’st. Rossi); Embalo (1’st. Peralta), Tonin. All. Cudini.

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa.

Marcatori: 26’pt. Montalto (C), 38’pt. Curcio (C), 42’st. Schenetti (F).

Note: ammoniti: Carillo (F), Riccardi x2 (F), Garattoni (F), Peralta (F), Tavernelli (C). Espulso: Riccardi (F).

Angoli: 4-2

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp