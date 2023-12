Primo tempo disastroso: il Monopoli cede in casa al Giugliano 1-3

Un primo tempo disastroso condanna il Monopoli alla prima sconfitta casalinga. Al Veneziani passa il Giugliano con tre reti nel primo tempo, a cui ha risposto solo parzialmente Hamlili nella ripresa. In cronaca: nel Monopoli torna Santaniello dal primo minuto, ospiti con l’ex Salvemini alla guida dell’attacco.

Vantaggio Giugliano al minuto 14: Yabre mette il traversone da sinistra, il controllo di Salvemini diventa un assist per Ciuferri che trova l’angolo giusto e batte Perina. Sei minuti più tardi il raddoppio degli ospiti: il cross è di Giorgione, la testa di Sorrentino che supera un Perina non perfetto nell’occasione. Santaniello si trova sui piedi il pallone dell’1-2 ma non lo sfrutta: il retropassaggio di Berardocco è terribile, l’attaccante biancoverde non ne approfitta. Il colpo di testa è ancora fatale al 40’ quando Giorgione scaglia in porta un cross da sinistra del solito Yabre.

Il Monopoli prova a reagire in avvio di ripresa: dal 9’ al 16’ vengono annullati tre gol a Starita per fuorigioco. Sul terzo c’è più di un dubbio. Al 22’ Perina compie un miracolo su Salvemini, poi Fazio salva su Caldore. Il Monopoli segna al 42’ con Hamlili che ribadisce in rete dopo una respinta di Russo su De Paoli, alla sua prima stagionale al Veneziani. La squadra di Tomei ci prova ancora ma non riesce più a trovare la via della rete. Finisce 1-3 dopo 4’ di recupero.

MONOPOLI – GIUGLIANO 1-3

Reti: 43’st Hamlili(M); 15′ Ciuferri, 21′ Sorrentino, 39′ Giorgione(G)



S.S. MONOPOLI 1966 (4-2-3-1): Perina; Viteritti(29’st Cristallo), Fornasier, Fazio, Ferrini; Iaccarino(29’st Hamlili), Vassallo; Borello, Starita, D’Agostino(25’st Spalluto); Santaniello(25’st De Paoli).

All.: Tomei.

A disp.: Alloj, Botis; Sorgente, Di Benedetto, Cargnelutti, Piarulli, Simone, De Santis, Mazzotta.

GIUGLIANO CALCIO 1928 (4-3-3): Russo; Menna(40’st Rondinella), Berman, Caldore, Yabre; Giorgione, Vogiatzis(19’st De Rosa), Berardocco; Ciuferri(40’st Nocciolini), Salvemini(48’st De Sena), Sorrentino(19’st Bernardotto).

All.: Bertotto.

A disp.: Baldi, Manrrique Antonini; Eyango, Scognamiglio, Oyewale, Zullo, Grasso, Aruta, De Francesco, Stabile.



Arbitro: Samuele Andreano della sezione di Prato. Assistenti: Markiyan Voytyuk della sezione di Ancona e Francesco Picciche’ della sezione di Trapani. Quarto ufficiale: Domenico Petraglione della sezione di Termoli.

Ammoniti: Starita(M); -(G). Espulsi: -.



Note: Recupero 0’ p.t., 4’ s.t.; angoli 8-3. Divisa neroverde per il Monopoli, bianca per il Giugliano. Spettatori 2019 di cui 1356 abbonati e 42 ospiti.

