Taranto, Capuano: ‘Partita perfetta, abbiamo strameritato i tre punti’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Dopo la sconfitta contro la Casertana, il Taranto torna a vincere e sorridere. Soffre ma strappa i tre punti sull’ostico terreno di gioco di Potenza, battendo i locali grazie ad una doppietta di Kanoutè: “Non è facile giocare su questo campo, dove i padroni di casa hanno accumulato la maggior parte dei propri punti ma abbiamo dimostrato di essere una grande squadra”, ha dichiarato il tecnico degli ionici, Ezio Capuano, nel post-gara.

”Abbiamo disputato una partita perfetta, strameritando la vittoria – aggiunge -. Il Potenza è una grossa squadra, ma non ci siamo mai accontentati o abbassati. Sono contento anche dell’abnegazione dei ragazzi e vorrei elogiare l’intero gruppo. Questa squadra ci sta dando grandissime soddisfazioni, disputando un campionato da applausi“.

”Abbiamo subìto delle critiche ingenerose, ma abbiamo risposto sul campo – continua Capuano -. Nonostante abbia quasi 60 anni non mi sono mai permesso di fare il fenomeno. Chiedo rispetto verso chi fa questo mestiere, svolgo questa professione da tanti anni e non ho mai dato giudizi. La vittoria è dedicata al nostro pubblico, avere questi tifosi non è per tutti e vogliamo goderceli“.

”Ora ci godiamo questi tre punti ma prepareremo subito il derby contro il Monopoli. Sono felice anche per il rientro di Panico, è un giocatore fondamentale per noi e lo abbiamo coccolato e curato negli ultimi mesi. Piano piano stiamo recuperando tutti, anche nelle prossime gare. Non ci poniamo limiti ma andiamo avanti con umiltà”, chiude Capuano.

