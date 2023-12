Potenza, Lerda: ‘Io in discussione? Lo sono sempre’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Seconda sconfitta consecutiva per il Potenza, il quale si arrende al cospetto di un Taranto più cinico e caparbio. Queste le parole del tecnico dei leoni, Franco Lerda, al termine del match: “Dopo due minuti eravamo già in svantaggio, ma avevamo reagito riacciuffiando il pari. Avevamo tutto il tempo per vincere la partita, ma abbiamo subìto un gol evitabile. I ragazzi hanno dato tutto, abbiamo perso una palla in uscita e queste ingenuità ci puniscono subito. Rispetto alla gara di Crotone è stata una sfida più sporca e difficile ma non avremmo meritato la sconfitta. Io in discussione? Sono da sempre in discussione, la pressione è il mio pane quotidiano. Faccio il mio lavoro e sono sempre a disposizione della società”.

