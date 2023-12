Potenza-Taranto 1-2: super Kanoute gela il Viviani

🔴🔵 90’+5’ Espulso 🟥 Caturano, due gialli in pochi minuti per proteste.

🟥🟦 90’+1’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Samele per Cianci.

⏱️ 90’ Cinque minuti di recupero.

🟥🟦 86’ Ammonito 🟨 Vannucchi per comportamento non regolamentare.

🟥🟦 84’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Fabbro prende il posto di Kanoute.

🔴🔵 83’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Potenza, Laaribi per Candellori.

🟥🟦 80’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Taranto, Fiorani per Zonta.

🔴🔵 79’ Ammonito 🟨 Armini per gioco falloso.

🔴🔵 77’ SOSTITUZIONE 🔄 Nel Potenza, Steffè e Rossetti prendono il posto di Schiattarella e Di Grazia.

🔴🔵 76’ Sinistro di Caturano dal limite, sporcato da una deviazione, Vannucchi è attento.

🟥🟦 74’ Ammonito 🟨 Antonini per gioco falloso.

🔴🔵 73’ SOSTITUZIONE 🔄 doppio cambio in casa Potenza: Gagliano e Volpe rilevano Hadziosmanovic e Saporiti.

🔴🔵 72’ Potenza vicinissimo al pareggio: sul delizioso cross di Di Grazia dalla destra, colpo di testa in area di Caturano che timbra la traversa.

🟥🟦 66’ Ammonito 🟨 Kanoute per comportamento non regolamentare.

🟥🟦 65’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Kanoute! Progressione incredibile dell’attaccante rossoblu, che dopo aver corso per 70 metri palla al piede, entra in area e batte Alastra con un destro sul palo più lontano.

🟥🟦 62’ Occasionissima per il Taranto: conclusione al volo di Cianci dal limite, palla che accarezza il palo.

🔴🔵 56’ Il Potenza si divora il 2-0: traversone teso in area di Schiattarella dalla destra, Candellori si trova la palla sul petto, si coordina, ma la conclusione è da dimenticare.

🔴🔵 48’ Il primo squillo della ripresa è del Potenza: Di Grazia dal limite, Vannucchi si distende e blocca.

🟥🟦 46’ SOSTITUZIONE 🔄 Cambio nel Taranto, Panico prende il posto di Mastromonaco che resta negli spogliatoi.

⏱️ 46’ Si riparte.

➕ SECONDO TEMPO ➕

⏱️ 45’ La prima frazione si chiude senza recupero. Al vantaggio immediato del Taranto con Kanoute (2’), il Potenza ha risposto con Saporiti. Buon inizio per gli ospiti, che poi hanno subito il ritorno dei padroni di casa.

🟥🟦 45’ Ammonito 🟨 Luciani per gioco falloso.

🔴🔵 41’ Potenza ancora pericoloso sull’asse Hadziosmanovic-Saporiti, ma il colpo di testa di quest’ultimo non è preciso.

🟥🟦 38’ Tiro-cross di Mastromonaco, sull’esterno della rete.

🔴🔵 28’ GOL DEL POTENZA: ⚽️ SaporitI! Cross dalla sinistra di Hadziosmanovic, colpo di testa vincente di Edoardo Saporiti lasciato tutto solo in area (Ferrara non riesce a chiudere). Alla prima vera occasione, i padroni di casa trovano il gol. Prima rete stagionale per il numero 70 dei lucani.

🟥🟦 24’ Taranto intraprendente: cross basso di Cianci dalla sinistra, la palla attraversa pericolosamente tutta l’area prima che la difesa del Potenza allontani la minaccia.

🟥🟦 23’ Girata acrobatica nel cuore dell’area di Antonini che spara su Alastra, ma il difensore brasiliano era in fuorigioco.

🔴🔵 21’ Mancino di Caturano dal limite, palla che accarezza il palo.

🟥🟦 13’ Doppio intervento di Alastra: prima su Ferrara, poi su Romano.

🔴🔵 11’ Ci prova col destro dal limite Saporiti, decisamente fuori misura.

🟥🟦 2’ GOL DEL TARANTO: ⚽️ Kanoute! Cross dalla sinistra di Ferrara, Cianci spizzica quanto basta per favorire l’inserimento di Kanoute che in tutto di testa batte Alastra.

⏱️ 1’ Partiti.

➕ PRIMO TEMPO ➕

🔴🔵 POTENZA-🟥🟦 TARANTO 1-2

⚽️ RETI: 2’ Kanoute (T), 28’ Saporiti (P), 65’ Kanoute (T)

🔴🔵 POTENZA 352: Alastra; Verrengia, Armini, Hristov; Gyamfi, Candellori (83’ Laaribi), Schiattarella (77’ Steffè), Saporiti (73’ Volpe), Hadziosmanovic (73’ Gagliano); Di Grazia (77’ Rossetti), Caturano. Panchina: Gasparini, Iacovino, Maddaloni, Monaco, Sbraga, Pace, Pisapia. All. Lerda

🟥🟦 TARANTO 352: Vannucchi; De Santis, Antonini, Luciani; Ferrara, Zonta (80’ Fiorani), Calvano, Romano, Mastromonaco (46’ Panico); Kanoute (84’ Fabbro), Cianci (90’+1’ Samele). Panchina: Loliva, Costantino, Enrici, Kondaj, Papaserio, Capone, Orlando. All. Capuano.

🟡 ARBITRO: Niccolò Turrini di Firenze. Assistenti: Roberto Allocco di Alba-Bra e Davide Conti di Seregno. Quarto ufficiale: Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia.

🟨 AMMONITI: Luciani, Kanoute, Antonini, Vannucchi (T); Armini (P).

🟥 ESPULSO: Caturano al 95’ per proteste.

NOTE: recuperi 0’/5’. Angoli 3-2

