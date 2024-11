‘Trofeo d’Autunno’: sfida ad alta tensione sul miniautodromo Pista Fanelli

Domenica 3 novembre, il campionato italiano Formula Challenge ACI Sport vivrà il penultimo atto sul miniautodromo Pista Fanelli di Torricella, in provincia di Taranto. L’appuntamento, che anticipa la finale di Alghero, sarà il 6° “Trofeo d’Autunno”, una sfida decisiva per il titolo, meticolosamente preparata dai contendenti. L’evento, organizzato dall’Associazione La Fenice in collaborazione con Basilicata Motorsport, vedrà in gara 49 iscritti, pronti a sorprendere con strategie e novità tecniche.

L’attenzione sarà subito catturata dalla Radical Prosport 1600 di Gerardo Rosa, bicampione italiano supersalita RSPlus 1400, che debutterà sui 1350 metri del tracciato con il numero “1”. Donato Argese, attuale detentore del titolo tricolore Formula Challenge, partirà con il numero “2” sulla sua Radical SR4 Suzuki 1400, cercando di difendere la corona dall’inseguitore Nicolò Pezzuto, imbattuto con il suo kart cross 600, in gara con il numero “19”.

Tra i dieci sport prototipi al via, spiccano i giovani under 23: Francesco Rollo (n° 3) e Gerardo Calace (n° 4), entrambi su Radical SR4. Al debutto nella categoria ci sono Antonio Piccinni (n° 6) e Giovanni Cutro (n° 8), mentre Giuseppe Miola e Pierpaolo Potenza completano la lista dei 1400cc. Anche Milena Palumbo, con il numero “9”, è pronta a lottare per il titolo femminile su Viali Suzuki 1150, sfidando la campionessa Giulia Candido su Peugeot 106 1.6.

Vito Sgobio, dopo un anno di stop, tornerà con una Elia Avrio St 09 evoluzionata, mentre Nunzio Fanelli debutterà sulla nuova Formula Gloria B5 1150 SS. Non mancherà Massimiliano Greco sulla Wolf GB08 Thunder e l’astro nascente Carmine Barbone su Formula Gloria B5. Chiude l’elenco della E2SS Antonio Colucci con la sua Formula Arcobaleno.

Meno numerosi del solito i kart cross, con Nicolò Pezzuto impegnato a mantenere la leadership nella classifica assoluta, sfidando Pietro Todaro e Nicola Pio Restagno. In pista ci sarà anche Maurizio Pepe su Fiat X1/9 e Francesco Marotta su Peugeot 106 1.6. Tra le bicilindriche spiccano Oronzo Montanaro e i Semeraro, mentre nel gruppo N gareggeranno, tra gli altri, la giovane campionessa Giulia Candido e Rocco Figliolia.

Il programma di domenica partirà alle 9.15 con il briefing piloti, seguito alle 9.40 dalla prova di qualificazione e da tre manche, con premiazioni alle 16.30. L’ingresso per il pubblico è gratuito e tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook Pista Fanelli.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author