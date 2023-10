Trinitapoli, rapina in gioielleria: ladri armati in fuga

TRINITAPOLI – Rapina a mano armata in una gioielleria lungo corso Garibaldi, nel centro di Trinitapoli. Due uomini a volto coperto hanno fatto irruzione nell’attività commerciale poco dopo le 9 di giovedì mattina, minacciando il titolare con due fucili da caccia.

Alla presenza di diversi clienti, i due malfattori hanno aggredito fisicamente il proprietario della gioielleria, facendosi consegnare il bottino. Nel pieno della rapina, alcuni passanti all’esterno del negozio hanno notato l’accaduto e hanno allertato le forze dell’ordine. I rapinatori si sono rapidamente impossessati di alcuni bracciali, per poi fuggire in direzione di un terzo complice che li aspettava in auto per la fuga.

Sul posto è giunta una pattuglia dei Carabinieri, che ha acquisito le immagini di videosorveglianza e ha ascoltato i testimoni presenti all’interno della gioielleria. Ancora da accertare la dinamica della rapina, così come il quantitativo sottratto dai due responsabili.

