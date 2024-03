Tricase, azienda lavorava in nero: evasi oltre 2 milioni

Ammontano a oltre 2 milioni di euro i ricavi non dichiarati al fisco da parte di un’impresa salentina, con sede a Tricase, del settore della formazione scolastica e che era sconosciuta al fisco. Secondo quanto scoperto dalla Guardia di Finanza, l’impresa non ha presentato la dichiarazione dei redditi dal 2018 al 2022, sottraendo a tassazione gli ingenti ricavi conseguiti. Inoltre i finanzieri hanno accertato l’indebita compensazione, da parte dell’impresa, di crediti d’imposta per oltre 70 mila euro, risultati finanziati con fondi del piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

