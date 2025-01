Tre nuovi agenti nel carcere di Trani, FdI: “impegno del Governo Meloni”

Il carcere di Trani accoglie tre nuovi agenti della polizia Penitenziaria, un potenziamento delle risorse umane che contribuirà a migliorare la sicurezza all’interno dell’istituto e a rafforzare le condizioni lavorative per gli operatori attualmente in servizio. L’assunzione di queste nuove unità arriva come parte dell’impegno del Governo Meloni per risolvere le carenze di organico nelle carceri italiane.

“L’arrivo di questi tre nuovi agenti è una risposta concreta alla grave carenza di personale che ha caratterizzato il settore penitenziario negli ultimi anni, soprattutto a causa delle politiche di noncuranza adottate dai governi precedenti”, ha dichiarato Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario alla Giustizia. “Questa è solo una delle tante azioni intraprese dal Governo per rafforzare l’organico della Polizia Penitenziaria e garantire una maggiore sicurezza nelle carceri. Inoltre, altre assunzioni sono previste: a maggio 2025 inizierà il 185° Corso per 2568 nuovi agenti e, con la firma del bando per nuovi allievi agenti lo scorso 15 gennaio, sono stati avviati i reclutamenti per 3246 unità”.

La deputata FdI di Andria, Mariangela Matera, ha sottolineato l’importanza di queste nuove assunzioni per il territorio. “I nuovi agenti rappresentano una boccata d’ossigeno per gli uomini e le donne che operano ogni giorno nelle nostre carceri. Ringrazio il Sottosegretario Delmastro per il suo impegno e continuerò a lavorare con lui per garantire la sicurezza e il benessere del nostro territorio”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author