Schianto frontale sulla Bisceglie-Corato: un morto e tre feriti gravi

Tragedia nella notte sulla strada provinciale che collega Bisceglie a Corato: un violento scontro frontale tra due auto è costato la vita a un uomo di 62 anni, residente a Corato.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 2:15 di sabato 19 aprile, all’altezza del ponte che passa sull’A14, in territorio biscegliese. Nello schianto, che ha coinvolto una Volkswagen Tiguan e una Seat, sono rimaste ferite in modo grave altre tre persone, tutte di Corato: due viaggiavano con la vittima, di ritorno dall’aeroporto di Bari, mentre la terza è un 22enne che era da solo sull’altra vettura.

Immediato l’intervento dei soccorsi, con ambulanze del 118 giunte da Bisceglie, Corato e Ruvo di Puglia. I feriti sono stati trasportati agli ospedali di Andria e Barletta. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Molfetta e Corato. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della Tenenza di Bisceglie e del Nucleo radiomobile di Trani. La strada è rimasta chiusa fino alle 6:30 per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. Accertamenti in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

