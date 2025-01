Tratta Barletta-Spinazzola: vertice in Regione, Trenitalia riprogrammerà le corse

Ripristinare il collegamento ferroviario diretto da Barletta a Spinazzola e, nell’attesa, rimodulare gli orari e il numero di corse dei bus sostitutivi. Sono le due questioni affrontate durante l’incontro tra l’assessora ai Trasporti della Regione Puglia, Debora Ciliento, i sindaci di Minervino Murge, Maria Laura Mancini e di Spinazzola, Michele Patruno, Rfi e Trenitalia. Per il bacino d’utenza dei due comuni, si è detto, è Barletta il vero e proprio hub intermodale, che tra le altre cose garantisce l’interconnessione con Ferrotramviaria e quindi la possibilità di raggiungere non solo la stazione di Bari Centrale ma soprattutto l’aeroporto Karol Wojtyla di Bari. Ma finché questo sia reso possibile, occorre rivedere l’attuale programmazione dei bus sostitutivi. “Su questo – comunica la Regione – Trenitalia ha dato disponibilità a rivisitare gli orari esistenti in particolare per garantire a Barletta le coincidenze con le Frecce, a valutare tragitti o fermate che possano ridurre i tempi di percorrenza e, soprattutto, a potenziare le corse nei giorni festivi passando da due a cinque coppie di autobus e riducendo di una le 12 coppie operate in settimana”. Per quanto riguarda la riattivazione della linea Barletta-Spinazzola, interessata dai lavori di elettrificazione nella tratta Barletta-Canosa di Puglia gestiti da RFI, è stato chiarito che il progetto finale prevede bus da Spinazzola e Minervino Murge fino a Canosa con prosecuzione in treno da Canosa verso Barletta-Bari-Fasano. “Abbiamo avviato un dialogo, che verrà esteso anche al Comune di Canosa di Puglia e alla Provincia Bat, per avvicinare l’offerta del servizio trasporto pubblico locale su gomma alle esigenze rilevate dall’utenza e dai rappresentanti delle realtà territoriali – ha detto l’assessora regionale Debora Ciliento -. Ritengo che se c’è un’infrastruttura ferroviaria, che fino a qualche tempo fa funzionava ed era anche molto utilizzata, bisogna recuperarla e valorizzarla. Ecco perché – ha concluso – apriremo anche a questo proposito una riflessione con il Gruppo Ferrovie dello Stato.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author