Pd, è scontro sulla segreteria provinciale della Bat

E’ uno scontro conclamato quello interno al Partito Democratico della sesta provincia pugliese. Dopo le recenti nomine di 31 persone nella segreteria provinciale del Pd della Bat si apre l’ipotesi di illegittimità della stessa per violazione delle norme dello statuto regionale dei Dem che prevederebbe un numero di membri non superiore a 15. Ma non solo. Quella che viene denunciata non è solo una questione tecnica ma anche politica. Secondo diversi esponenti del Pd dalla lista dei nomi della nuova segreteria sarebbero stati esclusi tutti gli iscritti e dirigenti vicini all’area progressista che fa riferimento alla segretaria nazionale Elly Schlein.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author