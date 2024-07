Trasporto merci, una Puglia sempre più su ferro

BARI – Una Puglia che punta a favorire sempre più il trasporto merci su ferro e che per farlo mette sul piatto – oltre al finanziamento nazionale previsto – un altro milione di euro come dotazione iniziale al cosiddetto Ferrobonus, provvedimento di caratura nazionale ma dalla declinazione regionale, approvato qualche settimana fa in Giunta. E così le iniziative regionali in favore del settore della logistica e del trasporto merci su ferro sono state presentate agli addetti ai lavori annunciando che la gestione del Fondo regionale avverrà sulla base di apposita intesa operativa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Ferrobonus mira allo sviluppo di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato così da ridurre significativamente le esternalità negative e le emissioni inquinanti di Co2 e da trasferire una quota del trasporto di merci su strada ad altre modalità di trasporto maggiormente sostenibili.

