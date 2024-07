Cgil, sindacati di polizia scendono in piazza a Bari

BARI – Garanzie di risorse economiche per un contratto dignitoso che permetta il recupero del potere d’acquisto per le donne e gli uomini in divisa; un piano straordinario di assunzioni per aumentare gli organici del personale; miglioramento delle condizioni di lavoro e di vita per contrastare il preoccupante fenomeno dei suicidi tra lavoratori; una pensione dignitosa e l’attivazione della previdenza complementare per garantire un futuro sicuro. Sono queste le richieste che i sindacati di Polizia Silp Cgil e Fp Cgil chiedono con forza al Governo scendendo in piazza in un sit in di protesta che si è svolto anche nel capoluogo pugliese. Secondo i sindacati, “gli incontri sinora svolti non hanno portato ad alcun progresso tangibile. Il Governo, pur vantandosi di essere vicino alle forze dell’ordine e alle forze armate, dimostra di essere sordo alle richieste avanzate dagli addetti al settore”: salario equo, diritti tutelati, previdenza protetta, tutela della salute e della sicurezza sul lavoro per la dignità di ogni operatore.

