Bari, Leccese: “Lo sceicco Al-Sabah persona seria e carismatica”

BARI – Lo sceicco Malek Humoud Al-Sabah, interessato ad acquistare il pacchetto societario del Bari calcio continua a far parlare di sé. Dopo l’incontro avvenuto con l’attuale presidente Luigi De Laurentiis a Milano. Siamo tornati a parlare con il sindaco di Bari Vito Leccese che per primo aveva incontrato l’emiro del Kuwait. L’interesse non si limiterebbe al calcio e il primo cittadino sottolinea la serietà e il carisma di Al-Sabah in attesa di ulteriori sviluppi.

