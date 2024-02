Un vandalismo tutto pugliese quello di trascinare di peso automobili: a Trani dopo l’episodio verificatosi a Molfetta durante la notte di capodanno. Un’auto parcheggiata lungo via Bovio, poco distante dalla stazione, è stata presa di mira da un gruppo di ragazzi sabato 10 febbraio. Alcuni filmano, come si vede dalle luci accese degli smartphone, altri “operano”. Sono vicini ad un’auto di piccole dimensioni, l’auto si muove perché cercano di spostarla di peso e ci riescono. Vengono interrotti dal passaggio di un’altra auto, in due si allontanano quasi fuggendo, probabilmente per paura, gli altri restano vicini per completare l’opera. Una volta passata la macchina. Continuano a far “ballare” l’auto parcheggiata fino a lasciarla ferma in maniera perpendicolare rispetto al marciapiede, intralciando la carreggiata. I residenti sono stati svegliati dalle urla goliardiche. Il filmato ha fatto il giro del web. VIDEO

