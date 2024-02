San Ferdinando, inseguimento dei Carabinieri in città

SAN FERDINANDO – Momenti concitati nella serata di domenica per le strade di San Ferdinando. Due pattuglie dei Carabinieri hanno inseguito una vettura, una Fiat 500, in fuga ad alta velocità in direzione Trinitapoli.

Ancora da chiarire la dinamica che ha portato all’inseguimento. Alla guida dell’auto in fuga ci sarebbe una coppia originaria di San Ferdinando. Tensione tra i passanti che hanno visto sfrecciare le macchine. In corrispondenza del ponte che collega il comune della BAT alla vicina Trinitapoli, inoltre, alcuni residenti avrebbero percepito l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Si attendono sviluppi sulla vicenda.

