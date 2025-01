Trani, Sappe: ispettore aggredito da un detenuto in carcere

Un ispettore della polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Trani è stato aggredito nella mattinata di oggi da un detenuto. Lo rende noto Federico Pilagatti, segretario generale Sindacato autonomo della polizia penitenziaria Sappe, spiegando che la vittima è in ospedale. Il presunto aggressore “nei giorni scorsi avrebbe anche incendiato una stanza del reparto in cui si trovava con conseguente esalazione di fumi che costringevano ad evacuare la sezione”, sostiene Pilagatti che evidenzia “l’assenza totale dell’amministrazione centrale nel prendere provvedimenti”. “La violenza è aumentata a dismisura e a farne le spese sono i poliziotti penitenziari”, continua il sindacalista annunciando che sporgerà denuncia “contro i responsabili dell’ufficio detenuti del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria che chiudono gli occhi sui loro doveri”. “Se si applicassero le norme in vigore gli episodi di violenza ed aggressione tra detenuti o verso i poliziotti diminuirebbero del 60- 70% perché detenuti capirebbero che se sbagliano pagano”, aggiunge Pilagatti che chiederà al ministro della Giustizia, Carlo Nordio “di essere inflessibile con chi al Dap non rispetta le leggi”.

