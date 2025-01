Trani, scontro auto-tir sulla A14: morto l’uomo alla guida dell’utilitaria

Un uomo è morto e una donna è rimasta ferita a seguito dell’incidente avvenuto sull’autostrada A14, nel tratto che collega Andria a Trani. Lo scontro ha coinvolto un tir e un’automobile, per cause ancora da chiarire. I due occupanti dell’auto sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice rosso all’ospedale “Bonomo” di Andria. L’uomo, gravemente ferito nell’impatto, è deceduto qualche ora dopo, mentre la donna, seduta sul sedile passeggero, è stata trasferita in Rianimazione al Policlinico di Bari. Illeso il conducente del tir. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. La salma dell’uomo sarà trasferita all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico per gli accertamenti.

