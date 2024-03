“Abbiamo messo un ordigno biologico nella stazione di Trani” e in due scuole della città. È il messaggio scritto su un foglio a quadretti e lasciato all’interno della stazione. Pochi metri più distante, l’ordigno. “Città di giustizia corrotta, lotteremo fino alla fine”, poi la firma. Per ragioni di sicurezza è stato disposto il blocco temporaneo dello scalo per bonifica e la chiusura delle scuole.

Notizia in aggiornamento

