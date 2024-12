Trani, lo show dei “Parrucchieri in scena” da il via al Natale

Carabinieri in divisa, spettacoli e performance dal vivo targate dal collettivo “Parrucchieri in Scena”. Una serata di beneficenza e inclusione è quella che si è svolta a Trani, dove al fianco dei parrucchieri ci sono stati i ragazzi autistici della cooperativa sociale e centro polivalente “Gli Aquiloni”. Modelli d’eccezione per le acconciature quattro militari dell’Arma dei Carabinieri, due uomini e due donne che si sono prestati ad una dimostrazione dei professionisti e ad un giro in passerella. Ad animare lo spettacolo anche Stefano Scarpa, l’uomo bandiera, vincitore di Italia’s Got Talent nel 2012 detentore di un Guinness World Record per essere rimasto appeso ad una pertica in posizione bandiera per 26 secondi con due sole dita per ciascuna mano.

