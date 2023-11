Trani, in esposizione le uniformi storiche dei Carabinieri

TRANI – Le divise storiche dell’Arma dei Carabinieri in esposizione a Palazzo Pugliese a Trani. In occasione della Giornata Nazionale delle Forze Armate, una vetrina dedicata alla storia del corpo e alle uniformi che hanno caratterizzato i momenti più significativi nell’arco degli anni. Presente anche il Comando Provinciale dei Carabinieri, con il colonnello Massimiliano Galasso a guidare la rappresentanza della BAT. Un’occasione per celebrare la festa del 4 novembre addentrandosi nel tessuto cittadino e dell’intero territorio.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp