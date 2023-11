Lecce – Piazza Italia e il suo monumento dei Caduti tornano a risplendere per il 4 novembre, giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Uno dei luoghi più belli e significativi di Lecce ha mostrato quello che potrebbe e dovrebbe essere il suo vero volto, troppo spesso mortificato da incuria e sporcizia. Sarà l’occasione per riqualificare Piazza Italia e il suo monumento? Residenti e commercianti di zona non ne sono così convinti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp